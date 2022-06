Manifestation Yaw-Wallu : Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Yaw, accable Macky Sall et ses services Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Yaw, n’a pas mis de gants pour s'attaquer à Macky Sall, à son régime et à sa coalition, Benno Bokk Yaakaar. Il indique dans un discours direct que Macky Sall, qui n’a pas hérité le pouvoir de son père ou d'un tiers, ne peut pas décider de ceux qui participeront aux élections ou non. Il reste d’avis que si le refus n’est pas catégorique, Macky Sall restera à la tête de l’Etat pour une éternité. L’opposant radical considère que le bilan de Macky Sall est chiffré entre vol et corruption. Ses hommes, dénonce-t-il, ont gardé des milliards de FCfa dans des coffres de leurs maisons sans être inquiétés par l’Ofnac et les juridictions judiciaires.

Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Yewwi Askan Wi, a plaidé pour la libération de Cheikh Oumar Diagne, incarcéré injustement, depuis plus de deux mois à Reubeuss pour avoir décrié l’homosexualité. Et pourtant, relève-t-il, le griot du Président Sall a gardé plusieurs millions de FCfa dans sa maison sans être inquiété par l’Ofnac ou la justice.



Le leader de Pastef, appelant Macky Sall, “Firkhao Na” n’a cessé d’envoyer des mots acerbes à son rival politique qui cherchait à diviser l’opposition. La dispersion des forces de l’opposition, reconnaît-il, serait un avantage pour Macky Sall. Mais, cette volonté de destruction d’un chef d’Etat aux aspirations limitées, n’aura pas prospéré. Puisque, renseigne-t-il, les deux coalitions, ayant une seule et unique ambition ont décidé de battre campagne ensemble.



Ainsi, Ousmane Sonko n’a pas manqué de rendre un hommage mérité à Abdoulaye Wade qui lui servait souvent de conseiller. Il a fait ce même témoignage pour Abdou Diouf et Senghor. Aucun des autres Présidents du Sénégal n’a jamais empêché un opposant d’être candidat à une élection. “Le Sénégal est présentement en danger. Macky Sall a réduit les libertés politiques en emprisonnant Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Macky Sall, ses juges, ses gendarmes et policiers ainsi que son administration ne peuvent pas m’emprisonner dans ce pays”, tranche-t-il.



D’après Sonko, le projet de Macky Sall est de condamner Barthélémy Dias avec sursis pour reprendre la Mairie de ses mains. “Le bilan de Macky Sall, c’est le vol, la corruption. Macky Sall et ses hommes ont gardé dans des coffres des milliards de FCfa dans leurs maisons. Et, Macky Sall veut s’accaparer des revenus du pétrole du pays”, a dénoncé Ousmane Sonko.



Sous ce registre, il reste d’avis que si le refus n’est pas catégorique, Macky Sall restera dans ce pays pour une éternité. Et, il s’interroge sur l’absence à la place de la Nation des nombreux membres de Benno Bokk Yaakaar qui menaçaient de tenir une contre-manifestation.



Idrissa Seck, Moustapha Niass, Aminata Mbengue Ndiaye et Général Moussa Fall, matraqués



Ailleurs, il a détruit Idrissa Seck, Moustapha Niass et Aminata Mbengue Ndiaye qu'il accuse d’avoir vécu depuis belle lurette des deniers publics du pays. “C’est avec le règne de Macky Sall que des gens s’illustrent dans la calomnie, la médisance et les invectives. Macky Sall va quitter le pays qui n’appartient pas à l’administration, ni à la justice. Les juges doivent revenir à la raison. Les forces de l’ordre, vous ne devez pas suivre le général Moussa Fall qui veut conserver ses avantages et privilèges. Le Général Moussa Fall, vous nous surveillez et on vous surveille aussi. Vous êtes Sénégalais, nous sommes Sénégalais. Désormais, c’est oeil pour oeil, dent pour dent”, a promis Ousmane Sonko.



Maintenant, il indique qu’il faut une riposte à la dimension de l’offense. “Macky Sall est présentement illégitime. Nous connaissons l’ensemble des nervis. On les met en garde. On nous dit qu’il y a des infiltrations dans notre manifestation. Mais, Macky Sall a intérêt à respecter les Sénégalais. Yaw et Wallu vont ensemble aux élections et avec une majorité, les enquêtes seront intenses. La coalition Yaw et Wallu après les élections décideront des choses”, prévient-il.



Mais, il met en garde Antoine Diome, considéré comme étant un poussin immature. “Sans notre coalition, il n’y aura pas d’élections”, conclut Ousmane Sonko.





