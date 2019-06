Manifestation à la Place de l’Obélisque : Voici la liste des personnes arrêtées hier par la police

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 14:51

Une dizaine de personnes ont été arrêtées hier par la police à la place de la Nation ex-Obélisque lors de la manifestation avortée de la plateforme Aar Li nu Bokk. Jusqu’au moment où nous mettions sous presse ces lignes, elles sont détention les unes au Commissariat d’arrondissement du Point et les autres à celui de Dieupeul.



Sont détenus au Point E :



Elhadji Mar Diagne dit Fallou

Elhadji Ousmane Fall

Fallou Mbengue

Édouard Babene

Abdou Karim Gueye (Xrum-Xàq)

Fallou Seck

Bentaleb Sow

Thierno Sall



Sont détenus à la police de Dieuppeul :

Maïmouna Bousso

Malang Sonko

Bassirou Ndiaye.



Aar Li Nu Bokk exige leur libération inconditionnelle et sans délai.



