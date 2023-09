Manifestation après le décès d'Aliou Diouf : La gendarmerie assiège le village de Boukhou et procède à des arrestations

La route nationale n°1 sur l’axe Garage Bentégné-Diass, reste très accidentogène. C’est pour cette raison que dans certains villages, des ralentisseurs ont été érigés pour contraindre les conducteurs à diminuer la vitesse. D’habitude, les véhicules traversent de vive allure ces villages, occasionnant des accidents. Ainsi, dans certaines localités comme le village de Garage Bentégné et le village de Diass, des dos d’âne y ont été finalement construits. Mais cela n’a pas suffi pour réduire les accidents, car des villages intermédiaires connaissent les mêmes tragédies.



Le dernier accident a été enregistré ce samedi vers 13h. Le lycéen Aliou Diouf a été heurtée par une voiture de marque Peugeot 406, dont le conducteur serait un gendarme en état d'ébriété. En effet, après une manifestation instantanée des jeunes du village de Boukhou qui ont perdu un des leurs répondant du nom d’Aliou Diouf, la gendarmerie est intervenue.



Des renforts venus de Mbour ont tenté d’enlever les barricades après plusieurs heures de manifestations. Il s’en est suivi une intifada opposant les forces l’ordre à la population. Après que le calme est revenu tard dans la nuit, les hommes en bleu ont procédé à des représailles entre 22h et 3h du matin.



,Selon la population, les gendarmes les ont traqués jusque chez eux, défonçant les portes des maisons et des chambres. L’assaut des gendarmes au quartier Boukhou est dénoncé par les populations qui les accusent de les avoir violentées. Cette tension a fini par ameuter les populations du Saafi. Actuellement, plusieurs arrestations sont notées. Jeunes, enfants comme vieux, tous sont conduits à Mbour, rapporte "L'As".

