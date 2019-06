Manifestation contre Aliou Sall et Petro-Tim: « AAR LI NU BOOK » privée de la Place de l’Obélisque (images)

La manifestation de la Plateforme « Aar Li Nu Bokk » prévu ce vendredi risque de ne pas avoir lieu comme prévu. Selon les informations en notre possession, les autorités en charge de l’ordre public dans la capitale, sont en train de manœuvrer ferme pour faire annuler la rencontre.



« Plusieurs options sont à l’étude pour interdire cette manifestation » qui risque de fragiliser davantage le régime. D’ailleurs, Leral.net a appris de bonne source que la Place de l’Obélisque est présentement occupée pour une durée encore non déterminée. Dans l’après-midi hier, des ouvriers d’une société de location de bâches, ont été aperçus sur les lieux en train de monter des tentes sur le périmètre (voir images). D’après notre informateur, c’est à l’initiative de la télévision nationale (RTS), qui veut ériger un « village de la Can ».



Pour rappel, des partis d’oppositions, les organisations de la société civile et des personnalités indépendantes regroupés autour de la plateforme « Aar Li Nu Book », ont prévu une « grande mobilisation » ce vendredi 14 juin à Dakar à partir de 15 h, pour dénoncer les contrats pétroliers signés par le régime en place et exiger plus de transparence dans la gestion de ressources naturelles.



Le projet d'organisation de cette manifestation fait suite à des révélations de la chaîne britannique sur un « scandale à 10 milliards de dollars », concernant l'attribution de blocs de gaz offshore au Sénégal.







