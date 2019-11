Manifestation contre la hausse du prix de l’électricité: Y en a marre exige la « libération immédiate et sans conditions » des personnes arrêtées

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019 à 19:17

Le Mouvement Y en A Marre exige la « libération immédiate et sans conditions » de Guy Marius Sagna et de tous les autres camarades.



Il s’agit de Papis Djim, (Frapp France Dégage), Leuz (Nittu deug des valeurs), Pape Touré de ‘’Sénégal, notre priorité’’, Pape Abdoulaye, (Frapp France Dégage), Babacar diop (Fds), Sidy Diop ‘’Gilets rouges’’, entre autres membres de ‘’Frapp France Dégage’’.



Ils ont été arrêtés cet après-midi devant le palais de la République, pendant une manifestation pacifique contre la hausse du prix de l’électricité, organisée par le mouvement FRAPP France Dégage. Selon les informations, ils ont été placés en détention au Commissariat du Plateau et au commissariat central de Dakar.





