Manifestation contre la loi portant suppression du poste de PM : « Diwanou Bamba Fepp » met l’opposition en garde Les fidèles de Serigne Modou Kara regroupés dans « Diwanou Bamba Fepp », condamnent la décision de l’opposition de manifester contre le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre, rapporte "L’Observateur". Selon eux, cette démarche de l’opposition est tout simplement anti-républicaine et vise à attiser la haine et à la violence. Ils disent appeler le peuple à faire barrage à toute manipulation visant à saper la stabilité et la cohésion nationale.

