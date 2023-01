Manifestation d'étudiants : Ziguinchor a vibré au son des casseroles

Les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ont fait vibrer la ville de Ziguinchor, au son des casseroles pour revendiquer auprès de Ousmane Sonko, maire de la ville, le renouvellement du contrat de bail de l’immeuble qu’ils occupent à Dakar et la remise de des subventions non encore perçues.



Les étudiants en tee-shirt rouge et en brassards rouges, scandent à l’unisson le slogan de la manifestation.



La procession des pensionnaires de l’Ucad, venus en masse, a débuté au portail du Lycée Djignabo Bassène, pour prendre fin devant les locaux de la Mairie de la ville éponyme.