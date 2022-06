Manifestation de Yaw-Wallu : Macky Sall et Antoine Diome acculés

Des leaders membres de ces deux coalitions, initiatrices de la manifestation visant à dénoncer le verdict du Conseil constitutionnel et la gestion de l’Etat, ont évoqué la cherté de la vie et l’hypocrisie des autorités étatiques qui se sucrent sur le dos des Sénégalais, selon eux.



Ainsi, Habib Sy a nargué Macky Sall, considéré par Poutine comme étant un déficient mental, puisqu'il a tout ce qu’il faut pour développer son pays. Malheureusement, relève-t-il, le Président Sall a les mains liées pour servir et protéger les intérêts de la France.



Même revendication a été faite par Moussa Tine, leader de Penco. Pour lui, des magistrats ont toujours aidé Macky Sall a détruire des adversaires politiques. Désormais, il exige le départ d’Antoine Diome, accusé de rouler pour la Coalition BBY.



Moussa Tine promet que Yewwi Askan Wi participera forcément aux élections législatives. Macky Sall, insiste-t-il, ne pourra pas empêcher cela.



Ousmane Wade