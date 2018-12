Manifestation de l’opposition d’aujourd’hui : le préfet autorise la marche, mais change l’itinéraire

L’opposition sera dans la rue aujourd’hui. Le préfet du département de Dakar, Alioune Badara Samb a autorisé leur manifestation, en changeant l’itinéraire de leur marche.



Initialement prévu à la Place de l’Obélisque, le départ de procession se fera finalement du rond-point Casino, sur l’avenue Bourguiba, et l’arrivée au rond-point de la Rts. L’opposition marche encore pour des élections libres et transparentes, le respect des libertés, entre autres. Toujours selon les dispositions du préfet, la marche se tiendra de 15 à 18 heures.











