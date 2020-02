Manifestation des pêcheurs à Saint- Louis : Une dizaine de blessés, des véhicules, des pirogues et le siège de l’OMVS incendiés

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 00:57 | | 0 commentaire(s)|

La tension était vive ce mardi à Saint- Louis. De 10 heures du matin, jusqu’à 20 heures, de violents affrontements ont opposé les pêcheurs et les forces de l’ordre à Guet-Ndar. La gendarmerie et l’armée sont même intervenues pour apporter un soutien à la police. Au total, 15 personnes ont été blessées dont la plupart des éléments de la police. Près d’une dizaine de pirogues, des filets et des véhicules ont été incendiés. Les échauffourées se sont propagées vers le nord après la casse de l’Agence de la SENELEC. La façade du siège de l’OMVS sis à Ndar-Toute a été incendiée par les manifestants, rapporte Ndarinfo.





Pour rappel, ces pêcheurs protestent contre le retard de la délivrance des licences de pêche en Mauritanie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos