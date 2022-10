Manifestation devant l’Ambassade de France: Le préfet de Dakar oppose un veto à Frapp et Yonnu Askan Wi

La manifestation de protestation à l’appel des mouvement Frapp France Dégage et Yonnu Askan Wi est interdite par le préfet de Dakar.



L’autorité administrative évoque des risques de troubles à l’ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens comme motifs de sa décision.



A retenir, Yonnu Askan Wi et Frapp ont prévu demain de 10 heures à 14 heures une manifestation pour protester contre ce qu’ils appellent «une mafia des visas».



