Manifestation devant la 7TV: tout est rentré dans l'ordre... grâce à la gendarmerie (images)

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|

Le professionnalisme de la gendarmerie sénégalaise a encore empêché une situation de dégénérer en violence. Alors que des dizaines de d'individus s'étaient amassés devant les locaux de la 7TV, pour manifester leur colère suite aux propos de l'animatrice Adja Astou sur la communauté Hal Pulaar, la gendarmerie a mobilisé des agents pour maîtriser la manifestation spontanée.



En effet, les gendarmes ont, comme à leur habitude, privilégié le dialogue et la psychologie avec manifestants jusqu'à leur convaincre de vider les lieux et de rentrer chez eux dans le plus grand des calme.



pressafrik





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos