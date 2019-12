Manifestation devant le Palais : les députés de Benno demandent des « sanctions exemplaires» contre les activistes

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 10:37 | | 1 commentaire(s)|

Les députés de la majorité présidentielle ont appelé dimanche l’Etat à appliquer des « sanctions exemplaires » contre les activistes Guy Marius Sagna et autres, pour leur manifestation contre la hausse du prix de l’électricité devant les grilles du palais présidentiel. « Il faut les sanctionner pour leur montrer combien les institutions sont importantes », a lancé Aymerou Gningue, président du groupe parlementaire de BBY à l’endroit du ministre de l’Intérieur, lors du vote du budget de son département.



« Il faut prendre des sanctions exemplaires », a renchéri Aïda Sow Diawara.

Selon l’Aps, plusieurs autres députés de la mouvance présidentielle ont insisté sur la ‘’sécurité du Président‘’. ‘’ Quelque part, il y a eu des failles sécuritaires vendredi. Il faut des sanctions. On attend des sanctions ’’, a préconisé la députée Mariama Ndiaye.



Pour le député de Sédhiou,Yaye Dianko, cette situation ‘ ’inquiétante ’’, est même ‘’ une offense à la République ’’.



Pour Pape Songué Diouf, il ne fait aucun doute: ceux qui se sont accrochés aux grilles du Palais, ‘’ sont capables d’attaquer le président de la République lui-même ’’.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos