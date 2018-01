Manifestation lors de la visite de Macron: Le Pds ne reculera pas

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) maintient sa marche « rouge ». En comité directeur, les libéraux ont répondu à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui dénonçait un « acte malsain » et « anti républicain », en voulant saboter la visite de Macron au Sénégal, attendu le 1 er février.



« Nous n’appelons pas à la violence. Le Pds est un parti de paix. Les partis de la majorité présidentielle ont le droit d’accueillir notre hôte de marque. De la même façon, nous aussi, nous avons le droit de l’accueillir dans la paix, la concorde. Nous ne saboterons pas, mais nous avons le droit de demander aussi aux Sénégalais, d’exprimer leur colère contre le régime de Macky Sall », a fait savoir Me Amadou Sall.



Qui se demande « comment des brassards rouges peuvent constituer une atteinte grave à la paix et à la sérénité ».











Igfm