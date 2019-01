Manifestation politiques : les Etats Unis invitent leurs ressortissants à la prudence et tracent des lignent rouges

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

A l’approche de l’élection présidentielle, la prudence est la mère de la sureté et cela, l’ambassade des Etats Unis au Sénégal l’a bien compris. En effet, comme ils ont l’habitude de faire pendant les périodes électorales, les agents de l’Ambassade ont publié un communiqué pour mettre en garde les citoyens américains qui résident à Dakar.



En clair, ils demandent aux Américains d’éviter les zones potentielles de protestation, à Savoir la Vdn, le quartier général du conseil constitutionnel, la Cour suprême sur la corniche, Grand Yoff, Medina, la Place de l’Obélisque, le Palais de justice de Dakar, la zone entourant l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la place de l’indépendance.



A cela s’ajoutent les évènements notés par l’Ambassade et qui n’augurent rien de bon pour la quiétude du pays. Alors que les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, l’Ambassade » craint un soulèvement de leurs militants.



D’ailleurs, ils avertissent de nouveau les citoyens américains qui résident à Dakar sur la date fatidique du 20 janvier, qui va coïncider avec la publication de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle. Ils font savoir dans le communiqué que les manifestations politiques devraient se poursuivre pendant toute la campagne électorale et même le jour du scrutin.



Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos