Manifestation populaire du 03 juin 2022 : YAW a déposé la note d'information auprès du Préfet de Dakar (Document) La coalition Yewwi Askan Wi compte organiser le vendredi 3 juin 2022, de 15h à 19h, à la place de la Nation, ( ex place de l’obélisque) une manifestation populaire. Dans un communiqué parvenu à Leral, ladite coalition vient de déposer auprès du Préfet de Dakar la note d'information. Elle compte également sur la présence massive des Sénégalaises et Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022

