Manifestation pour la libération de Guy Marius Sagna : la Raddho, la Lsdh, Amnesty et Article 19 entrent dans la danse Quatre (4) organisations de défense des droits de l’homme ont manifesté mercredi leur soutien à l’activiste Guy Marius Sagna, en détention depuis 2 mois, pour avoir manifesté devant les grilles du Palais de la République contre la hausse du prix de l'électricité. La Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH), Amnesty international, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), et Article 19 ont décidé de se joindre au combat du collectif « Noo Lank » pour obtenir sa libération.



Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos