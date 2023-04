Manifestation spontanée en France : Des africains appellent à aller déloger Macky Sall, comme il l’avait fait contre Wade, si…., Surprenante et inattendue, une manifestation spontanée s’est tenue en France sans préavis et ni autorisation. L’opposition sénégalaise établie dans la Diaspora, et surtout des militants du Pastef, ont réussi à fédérer des africains pour leur combat contre la régime du Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 16:40

Selon les images et un message audio reçus, ce sont aussi des africains, dont des Camerounais, des Congolais, qui ont averti la police avant d’aller lancer un appel à l’opposition et aux Sénégalais d’aller déloger le Président Macky Sall, comme il l’avait fait contre Wade, s’il brigue un troisième mandat ou essaie de toucher à la constitution sénégalaise.



Ils dénoncent les arrestations et emprisonnements tous azimuts qui sévissent, issus d’un régime qui semble vouloir tuer la démocratie sénégalaise Les organisateurs n’ont manqué d’interpeller la France et la communauté internationale, face à leur silence sur une menace réelle qui pèse sur le Sénégal….



Les milices, l’empoisonnement d4Ousmane Sonko, la position de l’armée, des forces de l’ordre, les tirs à balle réelle, les morts et disparus, ont été passés en revue...











