Manifestations : L’homme qui a incendié les véhicules à la Cité Keur Gorgui, arrêté par la BIP. (images)

Lundi 8 Février 2021

L’homme qui jouait au pyromane lors de la manifestation des Patriotes est arrêté. En participant aux affrontements entre Patriotes et forces de l’ordre, l’homme vêtu d’un haut rouge blanc et d’un pantalon rouge, détenait par dévers lui une bouteille avec laquelle il incendiait les véhicules des particuliers garés au quartier Cité Keur Gorgui.

Identifié, il vient d’être arrêté par les éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP). Il a été embarqué à bord de leur véhicule.

