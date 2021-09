Manifestations: Le Préfet arrête la marche, Noo Lank en conférence de presse ce matin Dans un communiqué dont Leral a copie, le Préfet de Dakar, par arrêté, a interdit la marche initialement prévue par le Collectif Noo Lank ce vendredi, de 14h à 19h. Les membres du dudit collectif invitent la presse ce matin à 11h pour une grande conférence.

Selon les griefs posés sur la table, troubles à l'ordre public, propagation de la Covid-19 et l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Le Collectif Noo Lank ne l'entend pas de cette oreille et transforme sa "marche" en une grande conférence de presse ce vendredi à 11h.



Pas moins de sept (7) associations participeront à cette conférence dont celle des Boutiquiers du Sénégal, de la coalition Jotna, FRAPP, Nittu Deug Valeurs, entre autres.





