Manifestations du 29 juin : Ansoumana DIONE écrit à Yewwi Askan Wi Nous venons, à la veille de vos manifestations prévues ce mercredi 29 juin 2022, vous adresser cette lettre ouverte, tel que nous l’avions fait, dernièrement, avec les tenants du pouvoir. Certes, il appartient au chef de l’Etat Macky SALL, de faire assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais, en tant que membres de l’opposition, vous auriez failli à votre mission de vouloir libérer le peuple sénégalais, si vous tentez d’enrôler les populations dans la violence, pour la validation d’une de vos listes, en direction des législatives du 31 juillet.

En clair, vous n’avez aucunement le droit d’installer le chaos dans ce pays, pour des élections devant aboutir au choix des députés à l’Assemblée Nationale. Notre souhait est de voir ces manifestations autorisées par le Préfet. Mais, au cas contraire, vous devriez trouver d’autres formes de luttes, plus adaptées au contexte actuel, avec cette période d’examens scolaires et de préparatifs de fête de Tabaski. Attention, le Sénégal n’appartient pas seulement à la classe politique, très minoritaire, pour qu’elle impose sa loi, au détriment de notre cohésion sociale.



Si réellement vous aimez ce pays, comme vous le dites, ce sera le moment de le prouver aux populations, en œuvrant pour la préservation de la paix, ce bien très précieux que nous partageons tous. Par ailleurs, nous tenons à vous préciser que le mandat du Président Macky SALL prend fin en 2024. Et, nous sommes contre toute forme de tentative de déstabilisation du Sénégal, pour abréger son règne, avec tout ce que cela comporte comme danger pour les citoyens. Aujourd’hui, vous avez intérêt à faire preuve de lucidité, pour la concorde nationale.



Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, les membres de la coalition Yewwi Askan wi, l’expression de notre haute considération.



Rufisque, le 28 juin 2022,



Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

