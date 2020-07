Manifestations et échanges avec les forces de l’Ordre : Darou Khoudoss déverse sa colère contre les ICS La journée d’hier a été chaude à la Commune de Darou Khoudoss avec la manifestation de ses populations qui ont déversé leur colère contre la société des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) : la qualité de l’eau, puis l’interruption de sa fourniture, l’état lamentable de leurs activités agricoles, la politique du sans-emploi pour leurs fils et d’autres désagréments sont passés par là…

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 09:52

Une manifestation pareille à celle tenue l’année dernière en pareil période a secoué hier Darou Khoudoss qui accueille les ICS. Ce qui a abouti à des échanges avec les forces de l’ordre.



Les populations déplorent un problème principal : la décision des ICS d’arrêter leur fourniture en eau, le minimum vital.



Mais en marge aussi, elles ont exposé la qualité de l’air presque imposée par l’usine, le manque d’infrastructures, sans oublier la qualité de cette eau qui est discutable, tout un ingrédient qui les a poussés à bout .



En définitive, selon les manifestants, ICS ne leur est d’aucune utilité, car même les enfants du terroir ne sont embauchés et derrière ce jeu de la Société ICS se cacherait même un chantage envers l’Etat…



