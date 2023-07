Manifestations pacifiques à Goudomp pour la libération d’Olivier Boucal : Militants et sympathisants implorent DIEU dans le Balantacounda Les camarades et sympathisants du président du mouvement politique «Goudomp debout» ne sont pas prêts à lâcher du lest jusqu’à ce que Olivier Boucal recouvre la liberté. Cet inspecteur du Trésor a été arrêté en début juin par la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane, à Dakar, officiellement pour appel à une manifestation de rue. Avant-hier, dimanche 2 juillet, ses proches ont organisé une journée de récital du Saint-Coran à Goudomp, en plein cœur du Balantacounda, pour prier DIEU en faveur de sa libération

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

L’élan de sympathie et de solidarité ne faiblit toujours pas à l’endroit du leader du mouvement politique «Goudomp debout». Olivier Boucal a été arrêté en début juin dernier par la Section de recherche de Colobane, officiellement pour ses appels à manifester. Ses camarades ont organisé, dimanche dernier, à Goudomp, une cérémonie de récital du Saint-Coran pour implorer la clémence divine en faveur de sa libération.



«Nous avons initié cette journée de récital du saint coran ce dimanche pour prier Dieu afin que notre camarade le président Olivier Boucal soit libéré. Il a été arrêté suite à une déclaration politique au même titre que certains qui sont aujourd’hui libres. Olivier est un homme de paix mais politiquement engagé. Il a fini de gagner le cœur des populations du Balantacounda de par ses gestes à caractère social très remarquables comme les dons de mouton à la veille de la Tabaski», a déclaré Mouhamed Lamine Faty, le coordonnateur du mouvement «Goudomp debout» et un des porte-parole du jour.



Le député du parti Pastef-Les Patriotes, Mouhamed Chérif Dicko, est venu leur prêter main forte et a demandé à ce qu’Olivier Boucal soit libéré sans délai. «Olivier est un homme de paix et nous le connaissons de par ses amabilités avec toutes les couches de la population avec un large sourire même aux petits enfants. Le garder en prison pour des raisons politiques, ce n’est pas du tout intéressant», ajoute-t-il.



Interrogé sur le plan d’action de cette dynamique, Mouhamed Lamine Faty de «Goudomp debout» annonce une marche départementale toujours pour la libération de leur leader.



«Nous n’allons pas baisser les bras et nous allons poursuivre ces mobilisations pacifiques jusqu’à ce qu’il soit libéré. Prochainement nous envisageons d’organiser une marche départementale pour vraiment solliciter sa libération».



A signaler que malgré la pluie toujours menaçante, toute la journée de ce dimanche-là, ses militants et sympathisants ont effectué le déplacement pour porter encore plus haut cette voix qui demande la libération de cet inspecteur du Trésor dont les œuvres sociales sont magnifiées par nombre de citoyens du Balantacounda.



Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook