Manifestations politiques au Sénégal : Le Comité des Droits de l’Homme rejette le recours excessif à la force

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a publié, ce jeudi 7 novembre son rapport sur ses observations finales concernant le 5e rapport périodique du Sénégal. Il a dénoncé les recours excessifs à la force lors de rassemblements et manifestations politiques.



Le Comité regrette l’absence d’information sur l’issue des enquêtes diligentées, les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes ou leurs ayant-droits.



L’État partie, recommande-t-il, devrait faire en sorte que, dans tous les cas où il y a eu usage excessif de la force, que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées et les responsables, traduits en justice.



Mais également, «veiller à consolider les formations sur l’usage de la force à l’intention des agents de maintien de l’ordre, compte tenu des principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois».



Ainsi, le Comité des Droits de l’Hommes des Nations Unies, exhorte l’Etat partie à s’assurer que sa législation sur le recours à la force soit conforme au Pacte et aux principes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos