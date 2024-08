Manipulation accidentelle : La TFM exprime ses regrets et excuses après la diffusion d’une ancienne vidéo de Sonko à Touba La Télévision Futurs Médias (TFM) a présenté ses excuses publiques après avoir diffusé, par erreur, un extrait vidéo ancien du Premier Ministre Ousmane Sonko lors de ses éditions spéciales consacrées au Grand Magal de Touba, ce mercredi 21 août 2024. Le discours diffusé, à 19h30 en wolof puis à 20h en français, provenait en réalité d'une déclaration de M. Sonko, alors opposant, effectuée il y a plusieurs années lors d'une visite à Touba.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2024 à 12:00 | | 1 commentaire(s)|

Selon les responsables de la chaîne, cet incident découle d'une « malencontreuse erreur de manipulation » liée à une faute humaine. La vidéo qui devait être diffusée portait sur la visite récente du Premier Ministre Ousmane Sonko à la ville Sainte de Touba. Au cours de cette visite officielle, M. Sonko s’est entretenu avec le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ainsi qu'avec le porte-parole du Khalife, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.



La TFM a exprimé ses plus vifs regrets pour ce malheureux incident, qui a causé un préjudice non seulement au Premier Ministre, mais aussi aux autorités présentes et aux hôtes du jour. « La rédaction de TFM regrette sincèrement cet incident qui a porté atteinte à l’image du Premier Ministre Ousmane Sonko et aux personnalités religieuses de Touba », peut-on lire dans le communiqué de la chaîne.



Dans un souci de transparence, la TFM a annoncé qu'une enquête interne est en cours pour déterminer les circonstances exactes ayant mené à cette diffusion erronée. La chaîne s’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la répétition d'une telle situation à l’avenir.



La chaîne de télévision a tenu à réitérer son engagement envers les principes d'éthique, de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de sa mission de service public. En guise de réparation symbolique, la TFM s’est engagée à rediffuser prochainement l’intégralité de la déclaration récente de M. Sonko à Touba, dans un cadre approprié.



À l’occasion du Grand Magal, la TFM a souhaité à l’ensemble de la communauté mouride un Magal dans la paix et la concorde nationale, tout en renouvelant ses excuses les plus sincères à l’endroit du Premier Ministre Ousmane Sonko et des autorités religieuses de Touba.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook