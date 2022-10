Mankeur Ndiaye: "Mahmoud Saleh est l’objet de dénonciations calomnieuses et de dénigrements injustifié. Mon soutien total cher frère "

" Mahmoud Saleh est l’objet de dénonciations calomnieuses et de dénigrements injustifiés", écrit Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères dans un tweet. Pour lui, le directeur de cabinet du chef de l'Etat, a joué son rôle d’intellectuel organique, de défenseur et protecteur du Chef de l’Etat: "Ce qu’on attend d’un collaborateur loyal".



Il apporte ainsi, son soutien total à son frère Mahmoud.



Pour rappel, le Procureur a demandé la comparution de Mahmoud Saleh comme témoin ou à titre de renseignement au procès des gendarmes accusés d’être au cœur d'un trafic de passeports diplomatiques entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence de la République...

