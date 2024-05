Mankeur Ndiaye magnifie l’Alliance atlantique ; Une vision royale qui permettra à l’Afrique de sécuriser ses côtes maritimes Parmi les personnalités présentes à la troisième édition de la façade atlantique, le diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal Mankeur Ndiaye , tout en remerciant et félicitant, le Maroc, pays organisateur, a magnifié cette « vision royale qui ambitionne la connectivité et la prospérité transcontinentale. Car« Lancée, je pense, en deux mille vingt, elle vise à renforcer la coopération, la connexion, l’intégration des pays de l'atlantique. Et avec la participation de personnalités en charges des affaires étrangères des états du Sahel, c’est une initiative pour le développement intégré et inclusif de tous les pays de l'atlantique » a-t-il soutenu.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2024 à 23:22

Mankeur Ndiaye a aussi souligné que dans ces pays disposent, y compris les pays du Sahel , d’un fort potentiel qu'il faut complètement aider à éclore, mais qui vise non seulement le développement, mais aussi la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, mais aussi la sécurité.

Et dans cet extrait, il aborde aussi la sécurité maritime, la menace terroriste, mais aussi la présence progressive de la Russie….



