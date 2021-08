Mankeur Ndiaye présente ses condoléances à Macky Sall et rend hommage à ABC Mes condoléances émues au Président Macky Sall, à la famille de Me Alioune Badara Cissé, Mediateur de la République et ancien ministre des Affaires étrangères que j’ai eu le privilège de remplacer à ce poste le 29 Octobre 2012. Nous avons gardé les meilleures relations d’amitié

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 01:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos