Manque d’eau à Diender La cité religieuse de Ndiar a abrité ce week-end la célébration des nouveaux bacheliers de Diender, sous la présidence de Cheikh Tidjane Gadio, ancien ministre des Affaires Etrangères, par ailleurs leader du mouvement panafricain et citoyen «Louy jot jotna» (MPCL) et du maire Alassane Ndoye. L’initiative est de Mame Gor Diagne, conseiller municipal et leader local du MPCL. A cette occasion, des cadeaux ont été remis aux récipiendaires. Mame Gor Diagne en a profité pour poser sur la table les récurrentes doléances des populations. Il a insisté sur le manque d’eau qui frappe la quasi-totalité de la localité. Il a également regretté le fait que la commune abrite 14 forages qui alimentent Dakar, alors que les populations locales ont soif. Et pour avoir le minimum, dit-il, elles sont obligées de faire recours aux puits. Pour lui, cette situation doit être corrigée. Il a fait savoir que les populations sont au pied du mur et elles risquent de se révolter.



Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 11:36



