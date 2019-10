Manque d’eau à Touba : le président du mouvement Darou Rahmati dément le Directeur de l’Ofor La polémique s’installe à propos du manque d’eau noté à Touba lors de ce Magal 2019. En effet, après la sortie du Directeur de l’Ofor, Seyni Ndao, soutenant que « sur 138 quartiers que compte Touba, seuls 10 sont concernés par le manque d’eau », affirmant qu’il s’agit de quelques poches ; le président du mouvement Darou Rahmati, Moustapha Dieng a régi sur la RFM pour démentir de tels propos.

« Ces propos sont inexacts. Le manque d’eau est réel à Touba. C’est même manquer de respect aux gens que d’essayer de minimiser la situation. Je pense que ces gens devraient essayer de voir la cause réelle de cette situation, revoir le réseau et essayer d’apporter des solutions au problème », a, en effet, déclaré Moustapha Dieng.

