Manque d'eau potable , d'électricité et équipements : La commune de Tattaguine alerte et monte au créneau En conférence de presse lundi dernier les populations de la commune de Tataguine particulièrement sur l'axe NdiosmoneFimela, le village de Ngohé Mbouguel est confronté à des difficultés de plusieurs ordres liés à l'absence d'électricité et d'eau potable.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse , les populations de la commune de Tattaguine n’y sont pas allées par quatre chemins pour manifester leur indignations. Selon leur coordonnateur Josèphe Dione , « absence d’électricité , faiblesse de la couverture en eau potable absence d’équipements d’allègement des travaux des femmes. Ces carences ont des impacts négatifs sur les conditions de vie des populations. Pourtant, l’accès à l’eau et à l’électricité est un droit fondamental pour tout citoyen sénégalais », a t-il fait savoir .



Concernant l’électricité, le porte parole du jour poursuit et renseigne que : « plusieurs contraintes ont été notées : Baisse du niveau des élèves et des performances scolaires faute d’électricité ; difficulté d’accès à internet et à l’information en temps réel ; insécurité etc… », indique Josèphe Dione .



Ce dernier n’a pas aussi manqué de rappeler que le le village est affecté par plusieurs difficultés dont la : « la laisse de la nappe phréatique ; inaccessibilité physique du réseau d’eau potable pour certains hameaux ; mauvaise qualité de l’eau par endroit ;bsence de points d’eau pour l’abreuvement du bétail ; insuffisance des puits pastoraux ,absence d’infrastructures hydrauliques (forages, puits forages) pouvant soutenir le développement du maraichage ; cherté de l’eau pour le maraîchage et la consommation domestique », révèle-t-il.



Dans le cadre de l’accès aux équipement d’allégement des travaux des femmes des contraintes sont aussi notées. Il s’agit entre autres d’après lui une, « une à absence de moulin à mil , absence de machine à patte et à poudre d’arachide , absence de plateforme multifonctionnel etc… ».



Toujours d’après le coordonnateur, «ces facteurs combinés contraignent la plupart des femmes à développer des activités génératrices de revenus car tout leur temps est consacré aux tâches ménagères. Pour moudre le mil, les femmes font en moyenne 1 à 2 km. L’accès à ces équipements pourrait aider les femmes à réaliser un gain de temps pour qu’elles puissent se concentrer sur d’autres activités. À ces difficultés s’ajoutent le mais le manque d’infrastructures sanitaires, et sportives pour les jeunes » , revendique le village par le biais de leur porte parole et coordinateur.



D’ailleurs il n’a pas manqué de préciser que , « face aux multiples interpellations des élus locaux, des autorités administratives et politiques du niveau local et central, nous populations de Ngohé Mbouguel sommes mobilisés en un seul homme pour faire face à de telles injustices qui ont longtemps duré. La dernière des injustices sociales reste la classification du village dans ceux électrifiés alors qu’il n’en est rien et sa non prise en compte dans le nouveau programme d’électrification de la commune.



Nous laisserons plus ces manquements passés car ils relèvent d’un manque de prudence, de vigilance, de volonté politique et une absence de maitrise notoire des réalités de terrain par les autorités. Nous lançons un appel solennel au président de la république, au premier ministre, aux élus locaux, aux autorités administratives et politiques à faire preuve de rigueur dans le traitement de ces problèmes qui hantent la vie des populations. A défaut nous utiliseront les voies et moyens que la constitution sénégalaise nous donne » , avertissent-t-il.



