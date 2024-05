Manque de coopération dans la lutte contre la pêche Inn : La commission européenne met en garde le Sénégal La Commission européenne informe le Sénégal de la nécessité d’intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Inn). Elle indexe des défaillances constatées sur les navires battant pavillon sénégalais et opérant dans les eaux situées en dehors de la juridiction, ainsi que les contrôles effectués sur les navires de pêche étrangers au port de Dakar. La Commission européenne, qui a déjà sorti un «carton jaune»- c’est sa note- n’exclut pas de dégainer un «carton rouge» contre le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2024 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

La Commission européenne a émis un «carton jaune» au Sénégal, notifiant la nécessité de renforcer les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Inn). Elle dit avoir pré-identifié le Sénégal en tant que «pays non coopérant» dans le cadre de l’engagement pris par l’Ue de lutter contre la pêche Inn. La décision de la Commission se fonde sur de «graves lacunes» constatées ces dernières années dans le système que le pays a mis en place «pour se conformer à ses obligations internationales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation».



Par cette décision, la Commission entame un dialogue formel avec le Sénégal, reconnaissant l’engagement du nouveau gouvernement à remédier à ces lacunes.



La Commission européenne se déclare disposée à soutenir le pays dans la lutte contre la pêche Inn. À ce stade, la décision ne comporte pas encore de mesures affectant les échanges. «Le ‘’carton jaune’’ offre au Sénégal la possibilité de réagir et de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai raisonnable. Toutefois, en cas de nonconformité prolongée et persistante, les pays peuvent finalement être confrontés à une procédure d’identification («carton rouge»), qui comporte des sanctions, comme, par exemple, l’interdiction d’exporter leurs produits de la pêche vers le marché de l’Ue», a averti la commission de l’Ue.



«Des exportations illégales du Sénégal vers le marché de l’Ue»



La Commission européenne ajoute que les défaillances constatées dans les systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance du Sénégal concernent les navires battant pavillon du Sénégal et opérant dans les eaux situées en dehors de la juridiction du pays, ainsi que les contrôles effectués sur les navires de pêche étrangers au port de Dakar. «En outre, des exportations illégales du Sénégal vers le marché de l’Ue ont été détectées, ce qui compromet la fiabilité du système de traçabilité sur lequel repose la certification de la légalité des produits de la pêche.



Enfin, le Sénégal n’a jusqu’à présent pas fait preuve d’une volonté suffisante de coopérer avec la Commission dans la lutte contre la pêche Inn», souligne le communiqué. La Commission note l’application d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la pêche Inn, l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et qui met en péril le fondement même des efforts mondiaux visant à promouvoir une meilleure gouvernance des océans, ainsi que la politique commune de la pêche de l’Ue.



Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook