Manque de sucre sur le marché: Les associations de défense des consommateurs s’inquiètent

Le manque de sucre sur le marché inquiète le FOJCOSEN et d'autres associations de défense des consommateurs. Ils ont fait une tournée au marché Tilène pour s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires à la veille de la fête de Korité.



D’après eux, rien de spécial n'est à signaler. Sauf, pour le sucre qui reste introuvable et qui est même vendu au noir.



Lesdits consommateurs dénoncent cette situation et interpellent l'État pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les 100 000 tonnes de sucre disponibles au Port soient mises à la disposition des consommateurs.