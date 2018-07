Manquements pouvant porter atteinte à la cohésion sociale : CNRA rappelle à l’ordre Touba Tv et Tfm Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a révélé des manquements relatifs à l’éthique et à la déontologie pouvant porter atteinte à la cohésion sociale. Dans son second avis, le Cnra cite deux émissions au cours de desquelles, le caractère laïc de notre société a été sapé.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Juillet 2018

Dans son second avis trimestriel, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a relevé des manquements relatifs à l’éthique, la déontologie) la publicité, à la protection de la l’adolescence et de l’enfance.



Dans son document, il informe que dans la répartition des manquements, ceux relatifs à l’éthique et à la déontologie représentent 40,45%. Concernant ces manquements, le Cnra cite dans son document les chaînes de télévision Touba Tv et Tfm. Selon le Cnra, dans l’émission « Spéciale Korité, Ndéwénelou mouride », diffusés sur Touba Tv, « l’intervenant s’est prêté à des comparaisons entre différentes sensibilités religieuses à l’avantage de la confrérie à laquelle il appartient ».



D’après l’organe de régulation, « réagissant à cette intervention d’une extrême gravité, qui ne doit en aucun cas avoir pour cadre la télévision, l’animateur et une bonne partie de ceux qui étaient sur le plateau, n’ont rien trouvé de mieux que de jubiler ». S’agissant de la Tfm, il leur est rapproché « pendant l’émission ‘’Waaref ramadan’’ » d’avoir montré « l’animatrice, avec l’appui des personnes présentes sur le plateau, qui a converti en direct une jeune dame à l’islam ».



Pour le Cnra, « de telles pratiques notées sur Touba Tv et Tfm, qui ne doivent en aucun cas avoir pour cadre la télévision, sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la cohésion sociale, à l’unité nationale et au caractère laïc de notre société ».













Le Quotidien

