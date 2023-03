Mansour Faye: «Le Sénégal est classé parmi les dix meilleurs réseaux routiers du continent africain»

Le Sénégal est classé parmi les dix meilleurs pays d’Afrique qui disposent d’un réseau routier en très bon état. Cette révélation est du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye qui estime que l’état du réseau routier s’est considérablement amélioré en passant de 60% en bon et moyen état en 2012 à 84% en 2023. «Depuis 2012, le Sénégal s’est engagé dans la modernisation du système de transport et de sa gouvernance. Cela s’est traduit par l’adoption de la nouvelle loi d’orientation des transports qui jette les bases de la modernisation du secteur, mais aussi le développement des infrastructures routières, pour assurer le désenclavement et la mobilité durable des populations. Le rythme des réalisations s’est considérablement accéléré, avec la construction des autoroutes Aibd-Thiès, Aibd-Mbour et Thiès-Touba», a déclaré Mansour Faye lors du colloque co-organisé par l'Adept, Piarc et la Direction générale des Infrastructures terrestres et du Désenclavement.



A l’en croire, cette dynamique se poursuit avec la construction en cours des autoroutes Mbour-Fatick-Kaolack sur un linéaire de 100 km, Dakar-Tivaouane-Saint Louis sur 200 km, et Tivaouane Peulh-Diamniadio sur 20 km, qui porteront ainsi le linéaire d’autoroute à 531 km à l’horizon 2026, conformément au Schéma Directeur Routier et Autoroutier National (SDRAN) élaboré par son département. « Au-delà des autoroutes, plus de 2 500 km de routes revêtues et 6 000 km ont été réhabilitées et construites pendant cette période, permettant ainsi d’interconnecter toutes les capitales régionales et départementales et de moderniser les villes, les pôles économiques», ajoute Mansour Faye. Outre les infrastructures routières, indique le maire de Saint-Louis, une attention particulière est accordée à l’amélioration des services de transport à travers le renouvellement du parc de transports de voyageurs et de marchandises ainsi que le développement des transports de masse en milieu urbain. C’est tout le sens des grands projets initiés par l’État comme le BRT et le TER dans l’agglomération dakaroise.



A ses yeux, tous ces projets d’infrastructures de transport ont transformé de façon considérable la configuration du Sénégal en termes d’accessibilité des grandes villes, de connectivité avec les pays voisins et de désenclavement des zones de production en milieu rural. « Le maillage du réseau routier a permis l’émergence de nouveaux pôles de développement économique», a indiqué le ministre des Infrastructures, Mansour Faye, rapporte L'As.