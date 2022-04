Mansour Faye : Le TER a transporté 5 millions de passagers et généré 3 milliards en 100 jours Les clignotants sont au vert au niveau du Train express régional (TER). C’est du moins l’avis du ministre en charge du Transport. Face à la presse, dans le cadre des rendez-vous « Le Gouvernement face à la presse », Mansour Faye a présenté une situation reluisante du joyau sénégalais.

« Le TER a eu 100 jours d’exploitation commerciale le 27 avril 2022. Si on met de côté les trois semaines de gratuité, c’est à dire le jour de l’inauguration du Ter le 27 décembre jusqu’au 17 janvier nous pouvons dire que 5 millions de passagers ont été transportés. En moyenne c’est 50.000 passagers transportés par jour. En terme de recettes, 3 milliards FCfa ont été générés par le TER », soutient le ministre des Transports », a déclaré le ministre Mansour Faye.



La forte affluence notée aux heures de pointe au niveau des gares du Train express régional (TER) semble conforter les chiffres produites par le ministre des Transports, Mansour Faye, en marge du face-à-face du gouvernement avec la presse.



D’ailleurs, il en a profité pour estimé que ces chiffres traduisent la « satisfaction des usagers » qui ont vu leur « quotidien changé en termes de gain de temps et aussi en terme d’économie. »

