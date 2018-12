Mansour Faye: " Le secteur de l'hydraulique est placé au centre des priorités du Président" Lors de la cérémonie de lancement du mouvement ADAS (Alliance pour le Développement et l'Avenir du Sénégal) de Lansana Gagny Sakho, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye a salué les nombreuses réalisations du président de la République dans ce secteur, avant d'inviter tous les responsables de la mouvance présidentielle, à travailler pour une victoire éclatante leur mentor à la Présidentielle du 24 février 2019.



Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 11:46 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos