Mansour Faye, Maire de Saint Louis: « Je pense qu’il faut orienter la subvention destinée aux clubs dans la lutte contre le Covid 19 » Le Maire Mansour Faye, réagissant sur les ondes de la Rts Saint- Louis, ce week-end, se demande s’il ne va pas orienter les financements du sport dans la lutte contre le coronavirus. D’après lui, il s’agit d’un effort national. Puisqu’il y’aura dans le monde des difficultés économiques.

Le Covid 19 semble prendre une posture importante sur l’ensemble des efforts à consentir dans divers domaines de la vie. Ledit virus impacte de manière virulente sur l’économie mondiale et oblige certains décideurs à revoir leurs copies. C’est le cas du Maire de la Ville de Saint- Louis, Mansour Faye qui s’inscrit dans une logique de réduire le volume des subventions, destinées aux clubs pour réinjecter ces montants dans la lutte contre le Covid 19.



Ainsi, le Maire a reconnu que la production de la Chine, l’entreprise du monde a connu une baisse et les activités, liées au travail ne sont plus comme avant en Europe. D’après lui, des réalités s’imposent aux populations du monde. Donc, forcément, insiste-t-il, la donne va changer. Et, il exige de nouveaux comportements. « Tous les championnats du monde sont arrêtés actuellement. La subvention destinée aux clubs, je pense qu’il faut l’orienter dans la lutte contre le Covid 19. Puisqu’il n’y a plus de compétitions, les championnats ont arrêté. Et, je vais poser cette question au conseil municipal », a expliqué le Maire de la Ville de Saint- Louis, Mansour Faye.



L’édile de la Ville de Saint-Louis, est d’avis que même si, on donnait 10 millions par club, la situation du moment exigerait de changer d’orientation pour investir dans la lutte qui reste une priorité nationale. Les 50% de cette subvention devraient être orientées dans ce combat pour contribuer à l’achat de gels, de savons et les produits nécessaires. « Je ne connais pas le volume de cette subvention qui fait probablement plus de 20 millions de FCfa. Nous devons prendre la moitié de cette somme pour l’investir dans la lutte contre le Covid 19. Ce qui serait une bonne chose. Cette contribution sera donnée au nom du sport. Et présentement, je pense que le monde sportif doit se mobiliser pour accompagner l’Etat dans la lutte contre ce virus mortel. Ne serait-ce que dans la sensibilisation et la distribution des produits », a-t-il insisté.



Sous ce registre, l’ancien président de la fédération de Basket du Sénégal, Baba Tandian a promis de remettre au Maire de Saint Louis, des lots de produits pour appuyer sa municipalité dans la lutte contre le covid 19.



Répondant à l’interpellation consistant à dire que le Maire n’était pas disposé à accueillir Tandian à Saint Louis Basket Club, Mansour Faye est catégorique. D’après le frère de la première Dame, Baba Tandian a eu son soutien et, il est avec lui, à 100%. « J’ai appelé Tandian et je l’ai même félicité par rapport à son émission. Il a été très responsable. Il a posé un acte fort et je lui donne toute ma disponibilité pour l’accompagner. Tandian n’a pas besoin d’être attaqué. Nous ferons tout pour le soutenir.



Nous avons juste besoin de rehausser le niveau du basket de Saint Louis qui est l’élite nationale. Ces derniers temps, notre basket a eu quelques difficultés. Il est dans une logique de relever ce défi. Suivant cette option, je l’accompagne », a promis Mansour Faye. Présentement, invite-t-il, les Sénégalais doivent réfléchir sur la priorité de combattre le Covid 19.



