Mansour Faye épinglé par le Comité Force Covid-19 - "Mon Général a demandé les factures, mais..." Le ministre Mansour Faye tarde toujours à soumettre ses factures d’achat de denrées alimentaires liées à Force Covid-19 au Comité de suivi dirigé par le général François Ndiaye, bien que les ayant demandés depuis la date du 26 mai dernier lors de la visite dudit comité auprès du ministère du Développement communautaire au Pôle urbain de Diamniadio, fait savoir Le Devoir du Lundi.

A en croire le président Mohamet Massamba Sèye du Parti pour l’Émergence et le Développement (P.E.D/ Natangué),

par ailleurs, membre du Comité de suivi des opérations Force Covid-19 pour le compte du pôle des non-alignés, le ministre du Développement communautaire mériterait d’avoir un malus ; c’est le moins que l’on puisse dire sur la gestion de l’aide alimentaire qui a suscité beaucoup de bruit dans l’enveloppe des 1.000 milliards.



Et c’est ce qui a même occasionné la mise en place du Comité de Suivi Force Covid-19 pour garantir une meilleure transparence des opérations. Mais, jusqu’à ce jour, le Comité de suivi n’a reçu aucun document de la part du ministre Mansour Faye pour pouvoir procéder à son audition depuis plus de 3 mois de fonctionnement.



A cet effet, monsieur Sèye, également rapporteur de la Commission résilience des populations chargé d’auditer la distribution alimentaire et Cie comptent alerter sur cette attitude qui perdure après plus de 2 mois d’attente depuis le dernier entretien avec le ministre Mansour Faye ; ce dernier n’a toujours pas mis à la disposition du Comité de suivi des

documents leur permettant de bien faire son travail afin de rendre compte au président de la République Macky Sall ainsi qu’au peuple sénégalais.



Conférence de presse



« Comment le ministre Mansour Faye peut-il se permettre de faire une conférence de presse pour se glorifier auprès des Sénégalais sans encore être noté par le Comité Force Covic-19 qui est chargé de valider le suivi-évaluation de l’ensemble des opérations de distribution des denrées alimentaires ? Aujourd’hui, nombreux sont les Sénégalais qui attendent le résultat de l’audit du fonds de 69 milliards destinés à l’achat de vivre.»



Le Comité de suivi qui entend bien faire son travail dans la plus grande transparence pour garantir un résultat qui reflète la réalité des dépenses de ces fonds estimés à 1000 milliards lance un appel au chef de l’Etat Macky Sall pour que des mesures soient prises dans l’immédiat. Afin que le ministre Mansour Faye rende compte au Comité de suivi Force Covid-19 de la gestion des 69 milliards destinés à la résilience sociale des populations par des documents, des bons de commande, d’appel de marché et des factures d’achats bien précis, clairs et nets.



