Mansour Faye sonne l’alerte sur la récolte d’arachides : « Les volumes seront bas, voire trop bas ! » Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a exprimé son inquiétude concernant la campagne agricole actuelle, notamment sur la récolte d’arachides. En visite dans son champ situé à Vélingara, il a dressé un constat alarmant : si les fanes semblent bien développées, les graines, elles, sont gravement déficitaires.

« Tout le tintamarre populiste fait par ce régime, en annonçant une prévision record d’environ 2 millions de tonnes, sent la catastrophe ! Les récoltes sont mauvaises. Les volumes seront bas, voire trop bas », a déploré l’ancien ministre.



Mansour Faye invite à une introspection sur les causes de cette situation préoccupante, évoquant un possible problème lié aux semences, aux engrais, ou à une combinaison des deux. Et ce, malgré une pluviométrie qu’il qualifie de « moyennement bonne ».



L’ancien proche du président Macky Sall a par ailleurs rappelé les performances agricoles des années précédentes sous ce dernier, en dressant un bilan des récoltes d’arachides des cinq dernières campagnes : 1 421 288 tonnes en 2019, 1 797 486 tonnes en 2020, 1 677 804 tonnes en 2021, 1 501 498 tonnes en 2022, et 1 675 429 tonnes en 2023.



Mais pour lui, l’avenir s’annonce incertain : « Alors qu’en sera-t-il en 2024 ? », s’interroge-t-il, avant de lancer un cri d’alarme sur une éventuelle crise alimentaire en 2025. « Le sentiment le mieux partagé dans le monde rural est la peur, la crainte d’une année difficile où la disette, la famine guettent les ménages déjà très vulnérables du fait du coût élevé de la vie. »



Face à cette situation, Mansour Faye appelle les autorités à revoir leurs priorités pour le budget 2025, en mettant l’accent sur le social et la sécurité alimentaire. « Le président Macky Sall a déjà doté notre pays d’infrastructures modernes dans tous les domaines, qui ne sont plus une priorité. »



Ce message, teinté d’un avertissement solennel, intervient alors que le Sénégal traverse une période de tension sociale marquée par une hausse des prix et des inquiétudes croissantes sur la disponibilité des denrées de base.



