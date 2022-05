Mansour Sy Djamil à Khalifa Sall «Crois-tu que je mérite vraiment d'être derrière des gens que j’ai dirigés quand tu étais en prison ?» En ton âme et conscience Khalifa, crois-tu que je mérite vraiment la 15ème place sur la liste, derrière Saliou Sarr, Déthié Fall, des gens que j’ai dirigés dans la coalition Taxawu alors que tu étais en prison ?», a dit le marabout s’adressant à l’ex-maire de Dakar.

«Toutes les appréhensions que j’avais dans le fonctionnement de Yaw se sont révélées justifiées», renseigne le leader de Bès Du Ñakk.



Poursuivant, Mansour Sy Djamil affirme que dès la première réunion de la conférence des leaders, il s’est senti au milieu d’un complot dont il ignorait les vrais acteurs.



«J’ai eu dans toutes les coalitions du monde une expérience politique très riche, mais je ne me suis jamais senti insulté et humilié que dans les réunions ; une coalition à laquelle j’ai cru de toutes mes forces», se désole-t-il, avant d’inviter l’ancien maire de Dakar à réfléchir sur son mérite.

