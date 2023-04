Maodo Malick Mbaye, DG Anamo: «Idrissa Seck doit adopter une démarche univoque dans le Bby car…» L'entrée de Idrissa Seck dans la coalition Bby a créé beaucoup de perturbations au sein de leur coalition. Mais, estime le Dg de l'Anamo, le plus important aujourd'hui, c'est de travailler à renforcer la coalition pour les échéances futures. «Mon vœu le plus cher, c'est de voir tout le monde autour du Président Macky Sall mais avec une démarche claire», soutient Maodo Malick Mbaye en marge de la cérémonie de remise de «Soukaru Koor» à des musulmans et chrétiens.

Il interpelle le leader du parti Rewmi sur sa position au sein de la majorité et avec le Président Macky Sall. «Je demande au président Idrissa Seck de clarifier sa position et sa démarche univoque dans le Bby», dit-il.



Car, selon lui, «quand il s'est agi de soutenir les candidats de Rewmi dans le Benno lors des locales, nous n'avions ménagé aucun effort pour respecter la décision des deux leaders MackyIdy au nom du "Mbourok Sow"».



Pour étayer son propos, Maodo Malick Mbaye dira: «Je pouvais être un candidat très sérieux aux élections locales de 2022. Mais au nom du "Mbourok Sow", j'ai tout relégué au second plan».



Poursuivant, le Dg de l'Anamo estime que face aux nouvelles démarches d'Idy, «ce dernier devait parler de "ThierékSow" plutôt que de "Mbourok Sow" qui est indissociable».



«À quelques encablures de la présidentielle, je ne cautionne pas la nouvelle démarche d'Idrissa Seck. Ce que je lui conseille, c'est de travailler en collaboration avec les membres et responsables de Bby», a-t-il soutenu.



Pis, selon lui, «Idrissa Seck doit savoir qu'il n'a plus de place dans l'opposition». Le mieux à faire, conseille-t-il au leader de Rewmi, «c'est de poursuivre sont travail au sein de la coalition Bby et d'être déterminant pour la suite».



Le second nommé a rétrogradé le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, de son poste de deuxième vice-président du parti Rewmi. Ce dernier a pris le contre-pied de son leader et validé la candidature du Président Macky Sall pour un 3e mandat.

Le Grand Panel



