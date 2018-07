Maodo Malick Mbaye : « Nous ne sentons pas Benno Bokk Yakkar aux côtés du président Macky Sall »

Face à la presse hier, Maodo Malick Mbaye, leader de ‘’Gueum sa Bopp’’, a regretté la faible présence de Benno Bokk Yakkar sur le terrain, à quelques mois de la présidence de 2019.



« Le Président Macky Sall a autour de lui la plus grande coalition qu’un chef de l’Etat en fonction puisse avoir en Afrique. Mais malheureusement, à part les femmes, à qui je rends un hommage appuyé, qui sont sur le terrain, qui prennent des initiatives, nous ne sentons pas Bby aux côtés du Président Sall. J’ai l’impression que les gens sont dans une position attentiste ».



Pour M. Mbaye, la Conférence des leaders doit descendre sur le terrain de manière plus visible pour fouetter l’ardeur des militants afin d’éviter que le doute et l’inquiétude s’instaure dans leur camp. « Nous savons qui est notre candidat, tous les autres ne savent pas qui sera leur candidat, nous avons un bon candidat, nous avons une équipe qui peut être engagée pour la bataille. Donc, il nous faut une occupation permanente du terrain », recommande-t-il.



Pour lui, il est temps qu’un grand rassemblement soit organisé pour une remobilisation des troupes. Concluant, il déclare qu’il faut un nouveau slogan pour la coalition présidentielle : « on peut maintenir la Coalition Bby, mais en y ajoutant le slogan : ‘’Benno falaat Macky Sall’’.»









L’Observateur