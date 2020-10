Maouloud 2020 : retour sur la vie et l’œuvre d'Elhadji Ahmadou Barro Ndieguene Né en 1825, le guide religieux de la Tarikha Tidiane, Elhadji Ahmadou Barro Ndieguene, est de la lignée de El hadji Oumar Foutiyou Tall. Pourtant la Saint Homme est aussi de descendance royale, avec les rois du Kayor et autre. Entre la vie royale, les biens terrestres et la vie spirituelle et religieuse, Elhadji Ahmadou Barro Ndieguene n’hésite pas une seconde : pour lui l’Islam est la voie suprême.

Serigne Mounirou Ndiéguéne, petit-fils du fondateur de cette cité religieuse revient sur la la vie et l’œuvre d'Elhadji Ahmadou Barro Ndieguene



