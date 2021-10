Maouloud 2021 dans le respect des mesures sanitaires: Abdoulaye Diouf Sarr en appui aux familles religieuses Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale comme à l'accoutumée, s'est enquis de la situation sanitaire dans les différentes cités qui vont célébrer le Maouloud. Cette année encore, Abdoulaye Diouf Sarr n'aura pas dérogé à la règle.

Une forte délégation, composée des différents responsables de ses services, a sillonné le territoire pour apporter médicaments, vivres, moustiquaires, du matériel de protection et de désinfection, afin d'accompagner les familles religieuses qui sont dans les préparatifs. Les équipes du Ministre étaient ainsi entre Thienaba, Medina Baye, Leona Niasséne et Ndiassane.



Un important lot de matériel sanitaire ainsi qu'une enveloppe ont été dégagés pour assister les pèlerins à travers les Khalifes Généraux



A Kaolack, la rencontre a enregistré la présence du Gouverneur, du Médecin-Chef de Région, les éléments du Service national d'éducation et d'information pour la santé déjà sur le terrain, ainsi que d'autres responsables de la localité, qui se sont rendus respectivement chez le Khalife de Médina Baye et de Leona Niassene.



Après avoir magnifié le travail accompli par le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, depuis plus de trois ans à la tête du Ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec des résultats palpables, les différents Guides religieux ont respectivement formulé des prières pour un Sénégal de paix, sans pandémie et surtout, formulé des vœux de réussite pour la mission confiée au Ministre.



Les structures déconcentrées du Service national de l'hygiène et les différents services du Ministère, ont déjà pris les dispositions pour un Maouloud dans le respects des mesures sanitaires.



