Maouloud 2022 à Matam : M. Abdoul Ly, grand serviteur des familles religieuses

Selon le site « La vie Sénégalaise », le mécène de Doumga Ouro Alpha, à l’occasion de l’édition 2022 du Maouloud, « a mis à la disposition des foyers religieux du département de Matam des centaines de packs d’eau, 30 tonnes riz et des enveloppes financières pour notamment appuyer les familles religieuses qui accueillent des centaines de fidèles pour l’évènement ».



Ces bonnes actions du Dg de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle ligne sociale tracée par Son Excellence M. Président de la République Macky Sall qui, pour la petite histoire, vient de décréter « 2023, une année sociale ».



Le responsable politique de l’APR à Matam n’en est pas à son coup d’essai. Habitué des faits, M. Abdoul LY est toujours au chevet des populations avec à la clé des actions sociales d’envergure et, le plus clair du temps, sans tambours ni trompettes.



Mieux, il agit toujours au nom de tous les responsables politiques de son parti et même de la coalition présidentielle dans la zone.



Les familles et autres guides religieux, bénéficiaires de ces donations, ont formulé des prières à l’endroit du mécène pour qu’il réussisse sa mission à la tête de l’ARTP.



Ils n’ont pas manqué non plus de prier pour le Président Macky Sall et le Sénégal dans son ensemble.