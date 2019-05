Maquillage, sexe, règles, douche : permissions et interdits du Ramadan La période du jeûne démarre pour les musulmans. Si les dates varient en fonction des années, le Ramadan dure environ un mois, appelé "le mois saint" par le Coran. Ce dernier se termine par la nuit du doute, lorsqu'un croissant de lune apparaît et désigne le changement de calendrier lunaire. Les fêtes de l'Aïd el Fitr ont ensuite lieu, mais avant ces festivités, les pratiquants religieux musulmans respectent un protocole très strict.



Manger et boire sont des faits proscrits dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les relations sexuelles sont également interdites du lever au coucher du soleil pour les couples mariés, et complètement prohibées tout au long du mois pour les personnes non-mariées.



Ces règles établies sont souvent les plus connues. Pourtant, certains actes, qui font eux aussi partie intégrante de nos routines quotidiennes, ne sont plus permis lors du Ramadan. Porter du maquillage et se parfumer avec un parfum à base d'alcool n'est pas conseillé, voire même prohibé pour certains pratiquants.



Tous s'accordent à dire que l'outrance est interdite. La consommation de tabac et de drogue est défendue.



Le Ramadan ne se réduit pas à un jeûne, il est aussi un moment sacré d'introspection. Les Musulmans profitent du mois imparti pour faire de bonnes actions et devenir une version améliorée d'eux-mêmes : pas de colère, pas de gros mots, pas d'insultes ni de méchanceté pour les pratiquants.



Ramadan : permissions et dérogations

Seuls les adultes ont l'obligation de jeûner. Lorsqu'une femme est enceinte, elle peut décider de faire le Ramadan ou non en fonction de son état de santé. Une jeune maman peut aussi allaiter son enfant.



Le cycle menstruel influe également. Le jeûne se casse pendant la période des règles sans qu'il ne soit alors considéré comme une infraction. Cette dernière pourra alors reprendre son jeûne une fois son cycle menstruel terminé. Elle disposera alors d'environ un an (jusqu'au ramadan prochain) pour rattraper les jours perdus.



Avaler sa salive et déglutir sont également des gestes autorisés, tout comme se ronger les ongles, en veillant à ne pas ingurgiter de produits externes.



L'eau est tolérée pour le brossage de dents, néanmoins elle doit être recrachée par la suite. Douche et piscine sont permises à condition qu'aucun liquide ne soit ingéré.









