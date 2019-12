Maradona désigne le meilleur footballeur de tous les temps plus fort que lui-même, pélé, Messi et Ronaldo La question que plusieurs amoureux du football se posent est celle de savoir qui est le meilleur footballeur ayant marqué l’histoire de cette discipline sportive et qui peut être placé au dessus de tous les autres. Si pour certains Pélé est le meilleur joueur de l’histoire et pour d’autres encore c’est plutôt Lionel Messi. Mais Diégo Maradona a sa petite idée sur celui à qui revient le titre de meilleur joueur de l’histoire du football.





Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 10:52 | | 1 commentaire(s)|

Au cours d’un entretien accordé à TyC Sports, « El Pibe de Ore » a désigné Alfredo Di Stefano comme le plus grand joueur de l’histoire du football.



« Je crois que le meilleur était Alfredo Di Stéfano, il était supérieur à tout le monde, moi y compris. Pelé ne veut pas reconnaître que c’est Di Stéfano. Les amis de Pelé lui ont inventé un trophée pour qu’il soit considéré comme une légende vivante du football. » a-t-il déclaré en lançant un tacle appuyé à Pelé.









