Marathon budgétaire, situation d'Ousmane Sonko, parrainage...: Cheikh Abdou Bara Doli Mbacké s'exprime sans détour L'Assemblée nationale du Sénégal a approuvé un budget massif dépassant les 7 000 milliards FCfa, pour l'exercice 2024. Cependant, Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké, député et candidat à la présidentielle, a exprimé son désaccord quant à l'allocation relativement limitée de 6 milliards FCFfa, destinée aux écoles coraniques. Il juge cette somme "très faible" et souligne l'impératif d'un soutien accru à cet aspect éducatif crucial.

Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a également critiqué l'énorme somme, estimée à environ 5 000 milliards francs Cfa, allouée au remboursement des dettes du Sénégal. Au-delà des questions budgétaires, le président de la coalition "Nékal fi Askan Wi" a partagé des nouvelles concernant Ousmane Sonko.



Selon lui, le leader de l'ancien parti Pastef se porte bien en prison et semble plus engagé que jamais envers les aspirations du peuple sénégalais. De plus, les remerciements d'Ousmane Sonko au Khalife général des Mourides, pour son soutien constant, ont été relayés par le candidat à la présidentielle de 2024.



En annonçant avoir déjà récolté plus de 120 000 parrainages depuis le début de sa campagne, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké dévoile également son Programme Mythique "1.5.5". Ce programme, perçu comme un contrat de gouvernance, se base sur un mandat de cinq ans, articulé autour de cinq grands axes prioritaires de réformes. Selon lui, ces réformes seront évaluées après cinq ans pour déterminer la nécessité de poursuivre ce contrat, qu'il considère comme un pacte de "confiance".



En détaillant les grands axes de son programme "1.5.5", Bara Dolly met l'accent sur l'éducation, la formation et la culture citoyenne, en tant que priorité, tout en insistant sur la justice, la sécurité, la stabilité, l'emploi des jeunes, la promotion économique et la gestion des ressources naturelles.



L'aménagement du territoire, la gestion des inondations, les actions sociales et le développement communautaire, occupent également une place prépondérante dans cette vision de gouvernance.















