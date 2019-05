Marcel Mendy dans le viseur des Jeunes Tidianes

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Marcel Mendy s’attire les foudres de la Convention nationale des Jeunes Tidianes du Sénégal.

Ces fidèles lui en veulent pour avoir fait cas dans son livre, d’un soutien financier de 200 millions de FCFA de Hissène Habré pour la construction de la Grande mosquée de Tivaouane.



Les membres de la Convention se sont réunis lundi pour répliquer aux allégations «mensongères du journaliste sénégalais Marcel Mendy, ancien coordonnateur de la Cellule de Communication des Chambres Africaines Extraordinaires dans son ouvrage intitulé «Affaire Habré entre ombres, silences et non-dits».



Ainsi le président de la Convention Nationale des Jeunes Tidianes du Sénégal, Imam Mamour Fall, exige de Marcel Mendy les preuves de ces affirmations sur cet appui financier de Habré et ce, dans les plus brefs délais.



Pour les membres de la Convention, Marcel Mendy veut ternir l’image de la communauté tidiane. Elle a saisi ses avocats et n’exclut pas de saisir la justice pour que Marcel Mendy apporte les preuves de ses «allégations mensongères» contre la communauté Tidiane et contre l’Islam.















L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos